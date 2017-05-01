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FETÖ banka kredisinden himmet almış

Denizli'de FETÖ'nün "finans kaynakları"na yönelik soruşturmada tanık C.Ç, "Bankadan 2012 yılında 400 bin lira kredi kullandım. Kredi kullanabilmem için banka şube müdürü B.K. kredinin yüzde 10'unu himmet olarak bağışlamam gerektiğini söyledi." dedi.

FETÖ banka kredisinden himmet almış

Denizli'de FETÖ'nün "finans kaynakları"na yönelik soruşturmada tanık C.Ç, "Bankadan 2012 yılında 400 bin lira kredi kullandım. Kredi kullanabilmem için banka şube müdürü B.K. kredinin yüzde 10'unu himmet olarak bağışlamam gerektiğini söyledi." dedi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:23
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FETÖ banka kredisinden himmet almış

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında 87'si tutuklu 145 sanık hakkında hazırlanan ve Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgüte finansal kaynak sağladığı öne sürülen sanıklar hakkında geçmişte yapılan ihbar ve tanık ifadeleri yer aldı.

Buna göre, tanık C.Ç. ifadesinde, resmi kurum ve kuruluşlara kalorifer yakıtı satışı yaptığını belirterek, örgüt üyesi A.A'nın kendisini bir kamu bankasının şube müdürü B.K. ile tanıştırdığını, bankadan kredi çekmek istediğini ancak bu kişinin kredinin yüzde 10'unu örgüte "himmetadı altında bağışlaması karşılığında kredi kullanabileceğini söylediğini ifade etti.

C.Ç. ifadesinde, "Bankadan 2012 yılında 400 bin lira kredi kullandım. Bu krediyi kullanabilmem için banka şube müdürü B.K. kredinin yüzde 10'unu himmet olarak bağış yapmam gerektiğini söyledi. Krediyi kullandım. 28 bin lirayı parça parça B.K'ya elden verdim. Bu konuda makbuz almadım. Bu nedenle elimde herhangi bir belge yok." dedi.

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu, müdür olarak görev yaptığı bankadan kredi kullanan kişilerden örgüt adına himmet topladığı iddia edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.K. ise iddiaları yalanladı.

İddianamede, 87'si tutuklu 145 sanık hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansman sağlamak suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

AA

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DenizliFETÖBanka Kredisinden Himmet AlmışHimmet
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