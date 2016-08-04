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'FETÖ bağlantısı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilecek'

YTB Başkanı Bülbül, "FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin burslarının anında kesilecek" dedi.

'FETÖ bağlantısı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilecek'

YTB Başkanı Bülbül, "FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin burslarının anında kesilecek" dedi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:11
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'FETÖ bağlantısı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilecek'

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Kudret Bülbül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı tespit edilen Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin burslarının anında kesileceğini ve emniyet güçleriyle işbirliği yapılarak ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.



Bülbül, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası YTB'nin FETÖ'ye karşı aldığı önlemlere ilişkin konuştu.



FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de eğitim almakta olan uluslararası öğrencilerin süreç hakkında doğru bilgilendirilmelerinin önemine dikkati çeken Bülbül, "Bu terör örgütünü tanımalarının kendileri ve ülkeleri için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda STK’larla işbirliği halinde öğrencilerimize bilgilendirme toplantıları düzenledik ve devam ediyoruz. Öğrencilerimizin vatandaşı oldukları ülkelerin resmi makamlarını da FETÖ’nün faaliyetleriyle ilgili detaylı olarak bilgilendiriyoruz." şeklinde konuştu.



Bülbül, FETÖ'nün özellikle eğitim alanındaki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'deki uluslararası öğrencileri de istismar etmeye çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimizin bu örgütün eylemlerinden mağdur olmamaları için bu tür istismarlara karşı dikkatli olmaları önem taşımaktadır. Bu yüzden öğrencilerimizin kendilerine bu yapıdan gelebilecek her türlü tacize karşı emniyet birimlerimize veya başkanlığımıza bilgi vermelerini istedik."

FETÖ bağlantılı öğrencilerin bursları kesilecek

Her yıl 5 bin öğrencinin yararlanabildiği burslar için, dünyanın 95 değişik noktasında değerlendirme aşamasına gelen öğrencilerle yüz yüze mülakatlar yaptıklarını anımsatan Bülbül, mülakatlardaki en önemli kriterlerden birinin de başvuru sahiplerinin FETÖ bünyesindeki herhangi bir okulla bağlantısının bulunmaması olduğunu söyledi.



Bülbül, YTB Türkiye Burslarına hak kazanarak Türkiye'ye gelen öğrencilerin FETÖ mensuplarınca istismar edilmeye çalışıldıklarının bilindiğini dile getirerek, 15 Temmuz sonrası birçok öğrencinin terör örgütünün evlerini terk etmeye başladığı bilgisini paylaştı.



"Bundan sonraki süreçte bu terör örgütüyle ilişkili olduğu veya birlikte hareket ettiği tespit edilen burslu öğrenciler hakkında gerekli işlemleri ivedilikle yapmaktayız." diyen Bülbül, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen öğrencilerin burslarının anında kesileceğini ve emniyet güçleriyle işbirliği yapılarak ülkelerine geri gönderileceklerini ifade etti.

YTB Türkiye Bursları

Her yıl 5 bin öğrencinin yararlanabildiği burslar için 2016 yılında Suriyeli ögrenciler hariç YTB'ye 95 bin başvuru yapıldı. Suriyeli öğrencilerin de başvurmalarının ardından bu sayının 100 bini geçmesi bekleniyor.



YTB, eğitim hayatını Türkiye'de devam ettirmek isteyen lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 850, doktora öğrencilerine bin 200, araştırma burslularına da 3 bin TL katkıda bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:13
Anahtar Kelimeler:
Yurtdışı Türkler Ve Akraba TopluluklarKudret BülbülFetullahçı Terör Örgütü15 Temmuz Darbe GirişimiFETÖBurs
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