FETÖ bağlantılı okulun kullandığı binayı bağışladı

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel okulun kullandığı bina, sahibi tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağışlandı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Atatürk Mahallesi'nde, Özel Alpaslan Ali Can İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesinin binalarının devri nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okulun isminin değiştirilmeyeceğini söyledi.

En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu kaydeden Yılmaz, "Başka ne yaparsanız yapın, insana yapılan yatırımla boy ölçüşemez. Yeni gelen nesil, devletine, milletine ve bayrağına saygılı olmalı. Necati Can bey, ülkesine bağlı insanlar yetişmesi için bu okulu milli eğitime tahsis ediyor. Bu devir kısa sürede gerçekleştiği için ilk planda okulumuz bilim sanat merkezi olacak. Böylelikle okulun eski kiracılarıyla hiçbir bağlantısı kalmamış oldu. Eğitime destek kampanyası çerçevesinde yapılan bu desteğin diğer hayırseverlerimize de örnek olmasını diliyorum." dedi.

Binasını Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayan Necati Can da okulun Burdur'a hayırlı olacağını ifade ederek, "Bütün temennimiz eğitimimizin güçlenmesidir. Gençlerimiz güzel yetiştirilsin, ülkemize ve Burdurumuza faydalı olsun. Gençlerimizin eğitime bağlılıklarını devam ettirmeleri ve Burdur'u temsil edecek yeni neslin yetişmesi gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından bağışa ilişkin protokol, Vali Yılmaz, hayırsever Can ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram tarafından imzalandı.

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Oğuz Eğitim Kurumları tarafından işletilen ve bina sahibi Necati Can'ın 2013'te sonuçlanan tahliye davasına rağmen boşaltılmayan okul hakkında 1 Temmuz 2010'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatma kararı verilmişti. Okul 19 Temmuz'da da eksiklerini gidermediği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mühürlenmişti.