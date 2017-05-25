FETÖ, askerlerin gizli görüntülerini arşivde saklamış

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı olan askerlerin gizli çekilen müstehcen görüntülerinin gazetenin arşivinde saklandığını söylediğini iddia etti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ/PDY'ye karşı olan ve örgüt tarafından tasfiyesi planlanan askeri personele nasıl bir baskı uygulandığına ve askerlerin nasıl fişlendiğine yer verildi.

İddianamede ifadesi yer alan "Zaman" kod adlı gizli tanık, FETÖ/PDY karşıtı tavır sergileyen personelin saf dışı bırakılması için öncelikle kişinin dini duygularını ön plana çıkarmak suretiyle örgüte kazandırılmaya çalışıldığını ancak bu kişinin örgütün karşısında bir tavır sergilediği durumda makam ve mevki vaadinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Personelin bu yöntemle ele geçirilememesi halinde rüşvet yolunun denendiğini öne süren gizli tanık, örgütün legal ve illegal yollarla askerlerin özel bilgilerini arşivlediğini ifade etti.

Örgüt tarafından fişlenen askeri personelin FETÖ/PDY'nin faaliyet ve eylemlerinde kullanıldığını ya da makamını terk etmesinin sağlandığının amaçlandığını belirten gizli tanık, yapılan veya yapılacak fişlemelerin devletin istihbarat birimlerinde görev yapan FETÖ mensuplarının aracılığıyla devlet imkanlarıyla elde edildiğini savundu.

Fişleme bilgileri, Gülen'in talimatıyla gizli havuzda

Örgüt mensuplarının elde ettiği bilgilerin FETÖ yöneticilerine ulaştırıldığını, bu bilgilerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile himayesinde bulunan gizli bir havuza aktarıldığını dile getiren gizli tanık "Zaman", havuzdaki bilgilerin zamanı geldiğinde bu kişileri egale etmek ya da kamuoyunda devlet karşıtı bir algı oluşturmak amacıyla kullanıldığını kaydetti.

FETÖ'nün üst düzey teknik sistemleri kullanarak takip yapabilen, dinleme, izleme ve görüntü alabilen cihazları satın aldığına dikkati çeken gizli tanık, "Bu yöntemlerle hem FETÖ mensubu kişiler hem de toplumun genelinde cemaate karşı bir korku ve korkuya dayalı saygı algısı oluşturuluyordu. FETÖ yapılanmasının ayağına dolaşanları en basit anlamda cezaevinde süründürdüğü algısı, gerek bürokrasi kesiminde gerek siyasi çevrelerde gerekse sıradan vatandaş nezdinde ve toplumun geneli üzerinde korkutma ve sindirmeye dayalı baskı unsuru oluşturuyordu." beyanında bulundu.

Zaman gazetesindeki "gizli arşiv"

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Dumanlı'nın, kendisinin de yer aldığı bir ortamda TSK'daki bazı askeri personelin cinsel içerikli görüntülerinin kapatılan Zaman gazetesinin özel arşivinde korunduğunu söylediğini iddia eden gizli tanık "Zaman"ın şu ifadeleri iddianamede yer aldı:

"Ekrem Dumanlı benim de bulunduğum bir ortamda Ergenekon örgütünün tutuklamalarına ilişkin yapılan operasyonun nasıl ve ne şekilde yapıldığını, askeriye içerisindeki general ve askerlerin dinsiz olduğunu, sapık ilişkiler kurduklarını dile getirdi. Dumanlı, Zaman gazetesinin özel bir arşivinin olduğunu, bu arşivin özel olarak korunduğunu, üç katlı bir binada bulunduğunu, arşivde birçok kişinin cinsel ilişkilerinin kayıtlarının olduğunu ama Zaman gazetesinin ve örgüt televizyonlarının bunları yayınlayamayacağını, zamanı geldiğinde kardeş gazete ve TV'lerde veya izi bulunamayan internet sitelerinden yayınlanacağını söyledi."

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik farklı zamanlarda düzenledikleri operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında firari olan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, örgütün üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi ile gazeteci Tarık Toros hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.