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FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış

FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği belirtildi.

FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış

FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği belirtildi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:15
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FETÖ, askeri sınav sorularını da çalmış
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Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamedeaskeri okul sınavlarınayönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği ve sağlık raporu aşamasında da kolaylık sağlandığı bilgisine yer verildi.

FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Harun A, iddianamedeki ifadesinde, örgüt ile üniversite yıllarında tanıştığını, kripto yapı içerisinde yer aldığını ve sorumluluğunda bulundukları "asker abisi" şahıslarla sabit/ankesörlü telefon ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Terör örgütü FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını anlatan Harun A, "Örgüte ait öğrenci evlerinde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ tarafından yönlendirildim. Sınavlarda çıkacak sorular verildi. Sağlık raporu sırasında da yardım edildi. Sağlık raporundan çıkan olumlu sonuçlar ile askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içerisindeki şahıslar ile okullar yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da görüşmelere devam ettim. FETÖ mensubu şahıslar ile sabit/ankesörlü hatlar üzerinden arandım ve bu yöntem ile irtibat kurdum. Bir kez de kurban parası verdim" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 22'si tutuklu 43 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağFETÖAskeri Sınav SorularıTSK
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