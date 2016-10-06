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"FETÖ aracılığıyla büyük bir 'beyin hırsızlığı' yaşanmıştır"

SÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selvi, "Ülkemizde terör örgütü FETÖ aracılığıyla büyük bir beyin hırsızlığı yaşanmıştır." dedi.

"FETÖ aracılığıyla büyük bir 'beyin hırsızlığı' yaşanmıştır"

SÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selvi, "Ülkemizde terör örgütü FETÖ aracılığıyla büyük bir beyin hırsızlığı yaşanmıştır." dedi.

06 Ekim 2016 Perşembe 11:09
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 Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Selvi, yaptığı açıklamada, ülkenin çalışkan ve zeki insanlarının belirli bir amaca hizmet için yönlendirilerek beyin hırsızlığının gerçekleştirildiğini, bunun uzun yıllardır devam ettiğini bildirdi. 

İnsanların tek tek beyinlerinin çalınamayacağını vurgulayan Selvi, kendilerine çok önemli görevler vadedilenler üzerinden binlerce kişinin arzu edilen hedeflere yönlendirilmesiyle beyin hırsızlığının gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Ülkenin önemli değerleri olan zeki bireylerin, "düşman" diye belirlenen hedeflere karşı mücadele etme görevleri ile farklı fikirlere neredeyse tamamen kapatıldığına işaret eden Selvi, bu anlamda binlerce insanın beyninin bir amaca hizmet ettirildiğinin darbe girişimiyle görüldüğünü kaydetti. 

"Bir fikre ve düşünceye amade olarak yetiştirildi"

Selvi, şunları kaydetti:

"Ülkemizde terör örgütü FETÖ aracılığıyla büyük bir beyin hırsızlığı yaşanmıştır. Ülkenin zeki insanları küçük yaşlardan ya da ilerleyen dönemlerde bir gruba ve amaca yönlendirilerek hizmet ettirilmiştir. Ülkenin enerjisi, değerli, kaliteli insanları bir emrin komutası içerisine dahil edilmişlerdir. Onların bilgisi, zihni belki pek çok insandan daha yüksek seviyedeydi. Zaten pek çok insan bunun için seçildiler. Küçüklükten itibaren bir görüş etrafında birleştirilen, bir gruba ait oldukları hissettirilen, karşı taraftaki insanlar düşman ve değersiz olarak gösterilen bu insanlar bir yere kadar iyi olma vasıflarını devam ettirdiler. Sorgulamadan itaat eden, kararları kendilerine dikte ettirilen zeki beyinler yetiştirildi ve zamanı gelince bu beyinler, çalan kişiler tarafından arzu edilen şekilde kullanıldı. Beyin hırsızlığıyla zeki insanlar küçük yaşlardan itibaren bir fikre ve düşünceye amade olarak yetiştirildi."


AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 11:10
Anahtar Kelimeler:
Selçuk ÜniversitesiSuDoç. Dr. Yavuz SelviBeyin HırsızlığıFETÖ
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