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'FETÖ, algı çalışmasında sabıkalıdır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "CHP'liler, millet terazisinde tartılmanın, sözde adalet için yolları arşınlamaya benzemediğini 24 Haziran'da göreceklerdir. Unutulmamalıdır ki FETÖ, algı çalışması ve operasyonları konusunda sabıkalıdır." dedi.

'FETÖ, algı çalışmasında sabıkalıdır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "CHP'liler, millet terazisinde tartılmanın, sözde adalet için yolları arşınlamaya benzemediğini 24 Haziran'da göreceklerdir. Unutulmamalıdır ki FETÖ, algı çalışması ve operasyonları konusunda sabıkalıdır." dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50
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'FETÖ, algı çalışmasında sabıkalıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'liler, millet terazisinde tartılmanın, sözde adalet için yolları arşınlamaya benzemediğini 24 Haziran'da göreceklerdir. Unutulmamalıdır ki FETÖ, algı çalışması ve operasyonları konusunda sabıkalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin zeki, feraset ve basiret sahibi olduğunu, gerçek ile yalanı, dost ile düşmanı ustaca ayırt edebildiğini, sandık önüne geldiğinde de herkesin hakkını avucuna koyduğunu belirtti.

Milli iradenin yeniden tecelli edeceği günlerin yaklaştığına işaret eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'liler, millet terazisinde tartılmanın, sözde adalet için yolları arşınlamaya benzemediğini 24 Haziran'da göreceklerdir. Unutulmamalıdır ki FETÖ, algı çalışması ve operasyonları konusunda sabıkalıdır. Bu ihanet şebekesi geçmişte kazı koz, pireyi deve, kediyi aslan, tavşanı kurt, çakalı sırtlan gösterme konusunda mahirane algı operasyonları yapmıştır. Aslanı kediye, kurdu tavşana boğdurmak için her türlü oyunu sahnelemiştir."

FETÖ'nün siyasetçilerin onurları ve haysiyetleri ile oynayarak, haklarında akıl almaz iftira ve yalanlar üretilerek, onların milletin gözünden düşürülmesi konusunda hayli birikim sahibi olduğunu aktaran Yalçın, FETÖ'nün sanılandan daha tehlikeli ve derin bir örgüt olduğunu, henüz siyasi ayağının da tamamen deşifre edilmediğini bildirdi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Yurtta sulh konseyinde siyaset kulvarından kimlerin yer alacağı konusu açıklığa kavuşturulamamıştır. Hal böyleyken seçim sath-ı mailine girildiği bir zaman diliminde FETÖ'nün boş durmayacağı, seçmen algısına yönelik çabalara girişeceği, kripto bütün unsurlarını harekete geçireceği muhakkaktır. Bu çerçevede örgüt mensupları, FETÖ ile mücadele eden iktidarın, bu mücadeleye güç kazandırmak ve başarıyla sonuçlandırmak niyetiyle oluşturulan Cumhur İttifakı'nın aleyhinde sinsi çabalara girebilir. Hepsi azılı birer propagandist, algı mühendisi olup çıkabilir. Emre Uslu'nun verdiği mesajı değerlendiren kripto FETÖ unsurları ile onları çeşitli kanallardan destekleyenlerin, 100 bin imza ameliyesine omuz vermeleri pekala mümkündür. Bunun araştırılması devletin güvenlik birimlerinin yalnızca meşru hakkı değil, aynı zamanda görevidir. 'Su uyur düşman uyumaz.' şeklindeki atasözü sıradan bir tespit değildir. FETÖ konusunda daima müteyakkız ve uyanık olunmalıdır. Bütün mesele bundan ibarettir.

FETÖ mensuplarının rövanşist bir mantıkla hareket ederek intikam almak ve kar sağlamak üzere sandık sonucuna etki etmek isteyeceğini, hatta bu yolda şimdiden pabuçları giyip kolları sıvadığını söylemek abartı olmayacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiMHPFETÖ
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