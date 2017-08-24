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'FETÖ, ABD'deki charter okullardan yılda 730 milyon dolar topluyor'

Turkish Heritage Organization Başkanı Çınar, ABD’deki FETÖ’ye ait charter okulların örgütün finansmanında önemli bir araç olduğunu belirterek, yılda yaklaşık 730 milyon dolar toplandığını söyledi.

'FETÖ, ABD'deki charter okullardan yılda 730 milyon dolar topluyor'

Turkish Heritage Organization Başkanı Çınar, ABD’deki FETÖ’ye ait charter okulların örgütün finansmanında önemli bir araç olduğunu belirterek, yılda yaklaşık 730 milyon dolar toplandığını söyledi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 10:51
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'FETÖ, ABD'deki charter okullardan yılda 730 milyon dolar topluyor'

Merkezi Washington DC'de bulunan Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, ABD’deki FETÖ’ye ait sözleşmeli (charter) okulların örgütün finansmanında önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Ali Çınar, yaptığı açıklamada, FETÖ’nün ABD’deki charter okulları aracılığıyla ülkede kendine sempatizan topladığına dikkat çekti.

"50 eyaletin 26'sında FETÖ okulları bulunuyor"

Ülke genelinde "Gülen Hareketi" olarak tanınan FETÖ'yü birçok ABD’linin yardımsever bir oluşum olarak gördüğünü aktaran Çınar, "Ne yazık ki Amerikalıların birçoğunun algısı, FETÖ'nün charter okullarıyla yoksul çocukların eğitimini sağladığı yönünde. Bu algının oluşmasında örgütün ülkede kesintisiz yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetlerinin büyük bir rolü var. Örgüt, dinler arası diyalog gibi söylemler kullanarak siyasetle iç içe geçmiş bir hareket olduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor." diye konuştu.

Halen 50 eyaletin 26'sında FETÖ okulu bulunduğunu söyleyen Ali Çınar, şunları kaydetti:

"Özellikle gelir ve eğitim seviyesinin düşük olduğu eyaletleri tercih ediyorlar. Bu sayede yoksul çocukların eğitimi için çalışan iyiliksever insanlar olarak tanınmayı da başarıyorlar. Yerel yönetimlere olan yakınlıklarını ve iyi ilişkilerini de halkla ilişkiler malzemesi olarak kullanıyorlar. Burada ilginç olan, vergi ödeyen ABD vatandaşlarının farkında bile olmadan bu okulları finanse ediyor olmaları. FETÖ, bazı hileli yöntemlerden yararlanarak ve yolsuzluk yaparak, okullara ayrılan bütçeleri eğitim dışı amaçlarla kullanıyor. Yani ABD’lilerden alınan vergilerle örgütü finanse etmiş oluyor. Bu şekilde, yılda toplanan yaklaşık 730 milyon doların yüzde 20’sinin örgüte aktarıldığı iddia ediliyor. Bazı ABD’liler, bu paranın hain darbe girişiminin finansmanı için kullanıldığı düşüncesinde." 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖABDdeki Charter Okullar
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