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Fethiye'de tekne battı iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

Fethiye'de tekne battı iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:49
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Fethiye'de tekne battı iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiye
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