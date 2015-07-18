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Fenerbahçe Vitoria Guimaraes'i yendi

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Fenerbahçe Vitoria Guimaraes'i yendi

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

18 Temmuz 2015 Cumartesi 23:10
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Fenerbahçe Vitoria Guimaraes'i yendi
İSTANBUL - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

21. dakikada Fenerbahçe, Sow'un golüyle öne geçti. Bu dakikada ceza alanı sağ çaprazı önünde rakiplerinden sıyrılan ve köşeye kadar inen Diego, arka bölüme ortasını yaptı. Rakibinden önce topa hamle yapan Hasan Ali'den seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Sow, röveşatayla topu filelerle buluşturdu: 1-0 

28. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta Nani'yle verkaça giren ve ceza alanında topla buluşan Gökhan Gönül'ün arka bölüme ortasında Alper Potuk, gelişine topa sert vurdu. Vitoria Guimaraes defansındaki Arrondel'in topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Emre Malok, penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltıyı kullanan Fernandao, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-0

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

68. dakikada Fenerbahçe, Sow'un golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan Caner'in ceza alanına ortasında Sow, penaltı noktası civarında iyi yükselerek kafayı vurdu. Yerden seken top, sağ köşeden filelerle buluştu: 3-0 

76. dakikada Vitoria Guimaraes, Correia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Bu dakikada Portekiz temsilcisinin ceza yayının gerisinden hafif sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Correia, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Fabiano'nun müdahalesine rağmen sol köşeden filelerle buluştu: 3-1

Karşılaşmanın geri kalan kısa bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 09:00
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeönce VatanVitoria Guimaraes
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