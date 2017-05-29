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Fenerbahçe bayrağına yapılan saldırı hakkında 4 gözaltı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Fenerbahçe bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe bayrağına yapılan saldırı hakkında 4 gözaltı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Fenerbahçe bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:50
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Fenerbahçe bayrağına yapılan saldırı hakkında 4 gözaltı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Fenerbahçe bayrağına yönelik saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Mayıs günü Beşiktaş futbol takımının Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlarca kutlamalar yapıldığı hatırlatıldı.

Aynı gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Fenerbahçe bayrağına yönelik saldırıya değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe Spor Kulübüne ait bayrağı kesen ve köprüde küfürlü tezahüratta bulunan M.C.E, G.D. Ö.Ş. ve B.C. adlı şahıslar, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmış, haklarında 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan adli tahkikat başlatılmış ayrıca şahıslar tüm spor müsabakalarını seyirden men edilmiştir."

Açıklamada, olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2017 16:45
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