Fazıl Say'ın 1,5 yıl hapsi istendi

İSTANBUL - İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, piyanist ve besteci Fazıl Say hakkında, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı'' iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.



İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, duruşmanın 18 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, sanık Fazıl Say ve müştekilerin duruşma günü hazır olması için çağrı kağıdı yazılmasına hükmetti.

Fazıl Say hakkında, sosyal paylaşım sitesi twitter'de yazdığı bazı yazılarda, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.

Say'ın suça konu ''tweet''lerine yer verilen iddianamede, Say hakkında, ''halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı'' iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.