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Faturası ağır oldu

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda oluşan maddi hasarın 1 milyon 366 bin 500 lira olduğu bildirildi.

Faturası ağır oldu

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası çıkan olaylarda oluşan maddi hasarın 1 milyon 366 bin 500 lira olduğu bildirildi.

15 Mayıs 2012 Salı 08:27
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Faturası ağır oldu

     İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda cumartesi akşamı oynanan maçın ardından meydana gelen olaylarda ilk tespitlere göre, çeşitli semtlerde 125 durağın camlarının kırıldığı, 14 durağın tamamının tahrip edildiği, toplamda 139 İETT durağının hasar gördüğü belirtildi.
     Açıklamada, metrobüs hattında hizmet veren 68 metrobüsün camlarının kırıldığı, koltuk ve kaportalarında hasar meydana geldiği, metrobüs hattı dışında çalışan 17 İETT otobüsü ile birlikte 85 otobüsün hasar gördüğü kaydedildi.
     Otobüslerde yaklaşık 250 adet cam kırığı, 10 araçta koltuk tahribatı, ayna, far, kaporta ve boya hasarları tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 85 otobüsün malzeme ve işçilik giderleri ile birlikte hasar bedelinin 478 bin 500 lira, 139 durağın tahrip edilmesinin hasar bedelinin 46 bin 500 lira, servise çıkamayan araçların 3 günlük işletme kaybının da 841 bin 500 lira olmak üzere İstanbul halkının toplam zararının 1 milyon 366 bin 500 lira olarak hesaplandığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 00:28
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