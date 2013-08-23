Fatih ve Esenyurt cinayetlerinin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Deniz Ş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri Zamanis'in sorguladığı Deniz Ş'nin, cinayetleri hatırlamadığını ifade ettiği öğrenildi.

Savcı Zamanis, şüpheliyi Fatih'te iki kişi öldürdüğü gerekçesiyle "kasten insan öldürmek" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi mahkeme, sorguladığı Deniz Ş'yi tutukladı.

Zanlı hakkında ablası Songül Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, balistik ve moleküler raporların hazırlanmasının ardından işlem yapılacağı belirtildi.

Esenyurt'ta Harun Koçalı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Süreç

İstanbul'da iki gün önce Yedikule Mahallesi Mermer Kule Sokak'ta 37 yaşındaki Songül Polat otomobilinde, 26 yaşındaki Aziz Caner Emre ilk olaydan bir saat sonra Seyit Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi'ndeki bir handa arkadaşına ait odada silahla vurulma sonucu ölü bulunmuştu. Bu cinayetlerden kısa süre sonra da Kocamustafapaşa Meydanı'nda 39 yaşındaki Yaşar Deli, uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Esenyurt'ta dün sabah ise Harun Koçalı, aracının içerisinde silahla vurarak öldürmüştü.