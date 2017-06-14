Fatih Tezcan'a hakime tehditten dava

Hakkında açılan davada kendisine yakalama kararı çıkaran Bakırköy Adliyesinde görev yapan hakimi terör örgütü FETÖ üyesi olmakla suçladığı iddiasıyla gazeteci Fatih Tezcan hakkında ''iftira'', ''hakaret'', ''basit tehdit'' ve ''kişisel verileri hukuka aykırı yaymak'' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Tezcan'ın Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanmaktayken savunmasının alınmaması üzerine mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, 12 Nisan 2017'de şüpheli Tezcan'ın yakalama kararının infazı için mahkeme kalemine gittiği kaydedildi.

Şüpheli Tezcan'ın personelin huzurunda mahkemenin hakimini kast ederek, 'hakiminizin son duruşması, aldıracağım onu, 16 Nisan öncesi öyle bir şeye nasıl kalkışmış?' diyerek sair tehdit olarak değerlendirilmesi gereken sözleri söylediği anlatılan iddianamede, kalem personeli tarafından sözlerin tutanağa bağlandığı bildirildi.

İddianamede, ''Tezcan'ın daha sonra mahkeme huzurunda savunması alınırken mahkeme hakimini yasa dışı silahlı FETÖ terör örgütü üyesi gibi göstererek, 'bu yakalama kararının bizatihi kendi yazısının içerisinde geçen kripto yapı ile bağlantılı olduğunu düşündüğünü' ifade etmiştir. Tezcan'ın savunması alınıp mahkeme duruşma salonundan çıktıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden hem canlı yayın yaparak, hem de bir takım paylaşımlarda bulunarak 'skandal hakim A.Ö, hani Bakırköy Adliyesi FETÖ'den kurtarılmıştı?' şeklinde söylem ve paylaşımlarda bulunmuştur.'' denildi.

Şüpheli Tezcan'ın yine sosyal medya hesabından müşteki olan hakim A.Ö'nün sicilini de yazarak paylaşımlarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, mahkeme hakimi olarak görev yapmakta olan müştekinin kişisel bilgilerini izni olmadan yaydığı, yazışmalara ilişkin bilgisayar çıktılarının dosya içerisinde bulunduğu ve müştekinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Fatih Tezcan hakkında ''iftira'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak'', ''sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret'' ve ''basit tehdit'' suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.