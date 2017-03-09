Fatih'te otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Burak Altın'ın kullandığı 34 ZE 326 plakalı otomobil, Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi-Aksaray istikametinde yol kenarındaki duvara çarparak devrildi. Kazaya bir minibüsün söz konusu otomobili sıkıştırmasının neden olduğu öne sürüldü.

Otomobil sürücüsü Altın ile aynı araçta bulunan Sevda Yılmaz, Gürkan Baba, Birgün Şengül ve Dilber Gülbahar, kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.