Fatih Projesi'ne 'Fatih'li tanıtım

Fatih Projesi’yle ilgili hazırlanan tanıtım filminde, Osmanlı dönemine 'tablet' uygulaması götürüldü.

1400’lü yıllarda tablet bilgisayar kullanan bir öğrencinin, Fatih Sultan Mehmet’le karşılaşmasının anlatıldığı filmde Fatih Sultan Mehmet, 'teknolojiyi en iyi kullanan padişah' olarak nitelendi.

Fatih’in filmde projeyle ilgili olarak, “Nice cihan gezdik, nice fetihler yaptık ama bu fetih bir başka” sözleri dikkat çekti.

Fatih Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullara akıllı tahta ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımını öngörüyor.

Projeyle ilgili habere konu olan yeni tanıtım filmi, MEB tarafından desteklenen 8. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı’nın (EBİKO) ödül töreninde gösterildi.





Son Güncelleme: 15.05.2012 00:53