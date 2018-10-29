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'Fatih' gemisinin ilk sondajı bu hafta

"Fatih" gemisi, Akdeniz'deki ilk sondajına bu hafta başlayacak.

'Fatih' gemisinin ilk sondajı bu hafta

"Fatih" gemisi, Akdeniz'deki ilk sondajına bu hafta başlayacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:11
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'Fatih' gemisinin ilk sondajı bu hafta

Edinilen bilgiye göre, "Alanya-1" kuyusu ile sondaja başlaması planlanan "Fatih" gemisinde 200'den fazla yerli ve yabancı uzman görev alacak.

Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih'in bu hafta içinde Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj işlemleri ,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ekim sonuna doğru Antalya açıklarında ilk derin deniz sondaja başlanacağını ifade ederek, "Fatih, Antalya'da limandan demir aldı ve yola çıktı. Şu anda lokasyonda." diye konuşmuştu.

"Bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık"

Antalya açıklarında derin deniz sondajı yapılacağını belirten Dönmez, "2 bin 500 metre derinlik söz konusu. Deniz tabanından itibaren de 5 bin ila 6 bin metre aşağıya inilecek. Son derece modern ve teknolojik bir altyapıyı kullanıyoruz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalarına öncelikle Akdeniz'de yoğunlaşacak 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.

Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye elverişli gemi, çalışmalarını iş güvenliği standartlarına uygun ve çevre dostu olarak sürdürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alanya-1Fatih Gemisi
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