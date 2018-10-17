Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Şişli'de aracını yasak yere park ettiği için tartıştığı öne sürülen trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret'' ve ''tehdit'' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı'nın ''şüpheli'' sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi.

Polis merkezi tarafından tutulan evrakta, Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü şekilde uyarıldığı belirtildi.

Burada ''34 .... ....'' plakalı araç içerisinde bulunan sürücünün, ''Aracın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu ceza yazılamayacağını söylediği'' akabinde de tüm uyarılara rağmen aracın kaldırmaması üzerine cezai işlem uygulandığı ifade edilen evrakta, ''Bu sırada Fatih Altaylı olay yerine gelerek, 'Araç, hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız, sizi şikayet edeceğim, sizi mahvedeceğim' diye tehditlerde bulunmuş, görevli polis memuru da 'Şikayet etmek sizin yasal hakkınız edebilirsiniz' şeklinde cevap vermiştir.'' ifadeleri yer aldı.

Altaylı'nın daha sonra trafik polisine hakaret ettiği ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği, görüntüleri de görevlilere teslim ettiği aktarılan evrakta, görevli polis memurunun bu konuyla alakalı olarak polis merkezine müracaata bulunarak Altaylı'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.