Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98410
ALTIN
224.642
DOLAR
5.6927
STERLİN
7.4613
EURO
6.5684
"Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor"
"Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor"
Curlingde hızlı yükseliş
Curlingde hızlı yükseliş
Toz taşınımı şehirlerdeki hava kirliliğini artırdı
Toz taşınımı şehirlerdeki hava kirliliğini...
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları...
'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme önemli'
'Gebeliğe hazırlık aşamasında sağlıklı beslenme...

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli trafik polisine hakaret ettiği iddiası üzerine gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" ve "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli trafik polisine hakaret ettiği iddiası üzerine gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" ve "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:16
0 Okunma
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Şişli'de aracını yasak yere park ettiği için tartıştığı öne sürülen trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret'' ve ''tehdit'' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı'nın ''şüpheli'' sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi.

Polis merkezi tarafından tutulan evrakta, Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü şekilde uyarıldığı belirtildi.

Burada ''34 .... ....'' plakalı araç içerisinde bulunan sürücünün, ''Aracın Fatih Altaylı'ya ait olduğunu ceza yazılamayacağını söylediği'' akabinde de tüm uyarılara rağmen aracın kaldırmaması üzerine cezai işlem uygulandığı ifade edilen evrakta, ''Bu sırada Fatih Altaylı olay yerine gelerek, 'Araç, hasta bekliyor, insan olsanız azıcık halden anlarsınız, sizi şikayet edeceğim, sizi mahvedeceğim' diye tehditlerde bulunmuş, görevli polis memuru da 'Şikayet etmek sizin yasal hakkınız edebilirsiniz' şeklinde cevap vermiştir.'' ifadeleri yer aldı.

Altaylı'nın daha sonra trafik polisine hakaret ettiği ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği, görüntüleri de görevlilere teslim ettiği aktarılan evrakta, görevli polis memurunun bu konuyla alakalı olarak polis merkezine müracaata bulunarak Altaylı'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 17.10.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
SoruşturmaFatih Altaylı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat
İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suudi yetkililer başkonsolosluk konutunda
Suudi yetkililer başkonsolosluk konutunda
Cezanın gerekçesi açıklandı
Cezanın gerekçesi açıklandı
'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'
'Kaşıkçı olayıyla ilgili endişe duyuyoruz'
Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz
Çavuşoğlu: Rezidansa bugün girilmesini umut ediyoruz
TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi
TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili şikayetinden vazgeçti
Kanser tarama programıyla 52 bin kişiye erken tanı
Kanser tarama programıyla 52 bin kişiye erken tanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ