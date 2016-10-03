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Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda bugün ilk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda bugün ilk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ekim 2016 Pazartesi 13:50
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Faraşin/Beytüşşebap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

 Faraşin-Beytüşşebap bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda ilk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Van-Şırnak-Hakkari'nin kesişim bölgesinde bulunan ve bölücü terör örgütünün yurt içindeki ana üslenme bölgelerinden biri olarak kabul edilen Faraşin-Beytüşşebap bölgesine yönelik operasyon devam ediyor. 

Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal'ın adının verildiği ve 26 Eylül'de başlatılan büyük çaplı müşterek operasyonla, bölgede barındığı tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, Beytüşşebap ilçe merkezine yapılması muhtemel terörist saldırılarının engellenmesi, Van-Şırnak -Hakkari arasındaki terörist ve kaçakçı geçiş güzergahlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Faraşin'deki operasyon kapsamında sabaha karşı İncebel Dağı'nda yerleri belirlenen bölücü terör örgütü üyesi bir gruba düzenlenen hava harekatında ilk tespitlere göre en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın düzenlendiği bölgenin güneydoğusunda tespit edilen 6 kişilik başka bir terörist grubu ise silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor. 

AA

Son Güncelleme: 03.10.2016 13:56
Anahtar Kelimeler:
Faraşin-BeytüşşebapTerör örgütüOperasyon11 TeröristAna üslenme Bölgeleriİncebel Dağı
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