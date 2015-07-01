Faili meçhul olayların aydınlatılması için özel ekipler kurulacak

ANKARA - Talimat yazısında, toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasının devletlerin en temel görevleri arasında yer aldığı belirtildi.



Güvenlik hizmetlerinin, kamu düzeninin korunması, devamının sağlanması ve toplumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi için vazgeçilmez önem taşıdığı vurgulanan talimatta, polisin, kamu düzenini ve güvenliğini, vatandaşın canı, malı, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını, yasaların uygulanmasını sağlamakla görevli olduğu kaydedildi.



Talimat yazısında, ülke genelinde meydana gelen faili meçhul cinayet, hırsızlık, kapkaç, dolandırıcılık, oto hırsızlığı, gasp, cinsel suçlar ile insan ticareti olaylarını gerçekleştiren faillerin bulunması için özel ekipler oluşturularak, profesyonel yaklaşımlar ve teknolojik imkanlarla olayların aydınlatılması yönünde çalışmalara ağırlık verilmesi istendi.



Aydınlanmayan dosyanın kalmaması hedefleniyor



Her ilde kurulacak yeni özel ekiplerle emniyet teşkilatına karşı güven duygusunu sarstığı belirtilen faili meçhul cinayetlerin ve toplum hafızasında yer etmiş büyük çaplı olayların aydınlatılması amaçlanıyor.



Yazıda, suçluları cezadan kurtaran en önemli yasal zırhın zaman aşımı olduğu vurgulanarak, uzmanlaşmış kadrolarla özel ekipler oluşturularak faili meçhul dosyaların açıklığa kavuşturulması için titiz çalışma yapılması talimatı verildi.



Özel ekiplerin çalışmalarıyla aydınlatılan faili meçhul olaylarla ilgili il müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğüne bilgi verecek.



