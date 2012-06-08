Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirlik yapabilecek, Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından elemanlar arıyoruz.
NOT: Kendilerine gazetemizin BASIN KİMLİK kartı verilecektir.
AA
Son Güncelleme: 08.06.2012 06:29
Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirler arıyoruz
Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirler arıyoruz
Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirlik yapabilecek, Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından elemanlar arıyoruz.
NOT: Kendilerine gazetemizin BASIN KİMLİK kartı verilecektir.
AA