Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86334
ALTIN
146.370
DOLAR
3.7760
STERLIN
4.7200
EURO
4.0630
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili dava 20 Şubat'ta görülmeye başlanacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava, 20 Şubat'tan itibaren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili dava 20 Şubat'ta görülmeye başlanacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin dava, 20 Şubat'tan itibaren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

31 Ocak 2017 Salı 14:26
13 Okunma
Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili dava 20 Şubat'ta görülmeye başlanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 kişi hakkında açılan dava 20 Şubat Pazartesi günü görülmeye başlanacak.

Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, duruşmaya hazırlık tutanağı da tamamlandı.

Buna göre, mahkeme tarafından, davanın Sincan Cezaevi kampüsü içinde yeni inşa edilen duruşma salonunda 20-23 Şubat tarihlerinde görülmesine karar verildi.

Müşteki Fahri Kasırga'nın dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM'ye duruşma günü ve saatinin tebliğine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamını da kararlaştırdı.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın "müşteki" olduğu iddianamede, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28. Mekanize Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin sanık olarak yer aldı.

İddianamede, eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Barış ve Kalyoncu'nun, FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede 26 şüphelinin tutuklu, bir zanlının ise firari olduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2017 14:23
Anahtar Kelimeler:
DavaAnkaraFETÖFahri Kasırga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaköy saldırısıyla ilgili 14 şüpheliye tutuklama talebi
Ortaköy saldırısıyla ilgili 14 şüpheliye tutuklama talebi
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Batman'da FETÖ operasyonu
Batman'da FETÖ operasyonu
"2020'ye kadar öğretmen açığı 100 bin olacak"
"2020'ye kadar öğretmen açığı 100 bin olacak"
Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Tüfenkci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ