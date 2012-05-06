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Faciadan dönüldü

Önceki gün Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Silvan Barajı açılış programına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çevre Şehircilik ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kullanması beklenen karayolunda özel yapılmış el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

Önceki gün Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Silvan Barajı açılış programına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çevre Şehircilik ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kullanması beklenen karayolunda özel yapılmış el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Faciadan dönüldü

06 Mayıs 2012 Pazar 15:13
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Faciadan dönüldü

     Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK-KCK terör örgütünün, Silvan Barajı'nın inşaatını sabote etmeye ve temel atma törenine iştirak edecek bakanlara ve katılımcılara yönelik olduğu değerlendirilen ve geçecekleri yola döşenmiş patlayıcı, alınan istihbarat çerçevesinde bulunarak etkisiz hale getirildi. Törene katılan bakanların havayolunu tercih etmesi olası bir faciayı engelledi.
     Diyarbakır ile jandarma komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 4 Mayıs 2012 Cuma günü SilvanBarajı temel atma törenine katılacak bakanlar, bürokrat ve misafirler ile operasyon birliklerine yönelik olarak döşendiği değerlendirilen Silvan-Batman karayolunun 3. kilometresinde menfezin altında patlayıcı madde olduğu bilgisinin istihbar olunması üzerine yapılan araştırma sonucunda, Silvan-Batman karayolu 3. kilometresinde Yeniköy yolu sınırları içerisinde bulunan menfezin içerisinde, 15-20'lık boya tenekesini andıran dışı alüminyum folyo ile kaplı, bomba düzeneği olan 40-50 santimetre, 30-35 santimetreyüksekliğinde, menfezden araziye doğru uzanan 25 metre uzunluğunda çiftli kablo sistemli düzenekli ve el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde tespit edilmiştir. 05 Mayıs 2012 günü gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, söz konusu patlayıcı madde bomba imha uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu patlayıcı maddenin yaklaşık 20 kilogram alüminyum nitrat ihtiva eden silindir şeklinde boya tenekesine sıkıştırılmış güçlü ve özel yapım patlayıcı olduğu anlaşılmıştır.
     Patlayıcı maddenin bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirilmesinden sonra olay yeri inceleme ekiplerince gerekli numuneleri alınarak kriminal laboratuvarlarına gönderilmiştir" denildi

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 07:16
Anahtar Kelimeler:
Facia
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