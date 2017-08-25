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Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor

Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor

Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor

Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor

25 Ağustos 2017 Cuma 13:12
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Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Avrupa Başkanı Mehmet Ardıç"Uygulamış oldukları sosyal medya üzerindeki kısıtlamalar bizlere bir kez daha Avrupa ülkelerinin kendilerinin siyasi çıkarları ve ülke menfaatleri söz konusu olduğunda rahatlıkla ikiyüzlülük yapabildiklerini gösteriyor." dedi.

Ardıç, Facebook'un Almanya'da yaklaşan seçimler üzerine 10 bin hesabı silmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'da özgürlüklerin kısıtlanmasına Almanya'daki söz konusu olayla bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Almanya Federal Meclisi'nin baskısı üzerine Facebook'taki bazı hesapların silindiğini anımsatan Ardıç, "Daha önce Fransa ve İngiltere'de karşılaştığımız bu özgürlük kısıtlayıcı uygulama Avrupa'da seçim kaygısına düşen siyasilerin ilerleyen zamanlarda daha da sıkça uygulayacağı bir yöntem haline geleceği benziyor." dedi.

Ardıç, Almanya'daki çifte standartlı uygulamalardan rahatsızlık duyduklarını, yapılan bu uygulamanın ve özgürlük kısıtlayıcı girişimlerin karşısında olduklarını kaydetti.

Avrupalı siyasetçilerin uyguladıkları kısıtlamalarla aslında sosyal medya dışındaki yazılı ve görsel medya üzerindeki baskıyı da artırdıklarını işaret eden Ardıç, bu yasaklamaların ve hesap kapatmaların birçok sivil toplum kuruluşu tarafında tepkiyle karşılanmasını beklediklerini ifade etti.

Sansür konusunda birtakım endişeler taşıdıklarına işaret eden Ardıç, "Konu Türkiye olduğunda defaatle iki yüzlülüğünü sergileyen Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'ye 'özgürlükçü olmadığı, medyayı yönlendirdiği, sosyal medyada baskıcı ve kısıtlayıcı olduğu' şeklinde eleştiriler yaparken, bu uygulamış oldukları sosyal medya üzerindeki kısıtlamalar bizlere bir kez daha Avrupa ülkelerinin kendilerinin siyasi çıkarları ve ülke menfaatleri söz konusu olduğunda rahatlıkla ikiyüzlülük yapabildiklerini gösteriyor." görüşünü dile getirdi.

Mehmet Ardıç, sosyal medya özgürlüğünü kısıtlamak isteyen Avrupalı yöneticilerin hesapları kapatma dışında da baskılarını ve yaptırımlarını diğer tüm ağlar üzerinde uygulamalarının endişesini taşıdıkları bildirdi.

Terör faaliyetleri dışında insanların düşüncelerini özgürce ifade etmesine kısıtlama getirilmesini tasvip etmediklerine dikkati çeken Ardıç, "Bu kısıtlamalardan vazgeçilmesini bekliyoruz. USMED Avrupa başkanlığı olarak ekibimizle birlikte tüm Avrupa ülkelerinde bu haksız uygulamanın karşısında olup takipçisi olacağımızı bildiriyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Sosyal Medya DerneğiUSMEDAvrupa Başkanı Mehmet ArdıçSosyal MedyaFacebook
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