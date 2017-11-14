F serisi bir dolar düğünden hatıra kalmış

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kentte konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 31'i tutuklu 42 sanığın yargılanması devam ediyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen hafta görülmeye başlanan davanın duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmaları talep edilen 42 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık uzman çavuş Haşim Büyükdalda halen görevde olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"El çantam çalınmıştı, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğinde cüzdanımı kontrol ederken 1 dolar bulundu. Beni, Terörle Mücadele Şubesine götürdüler. Evimde ve aracımda arama yaptılar. Bir şey çıkmadı. Aldıkları dijitallerde de bir şey çıkmadı. Evlendiğimde 45 tane bir dolar takılmıştı birisini hatıra olarak cüzdanıma koydum diğerlerini babama verdim."

Başkan Durmaz'ın "nedense örgütün askerlere verdiği F serisinden çıkmış" demesi üzerine sanık "Bu doların F serisi olması tamamen şanssızlık. Kuşku duysam çalındığında polisi aramazdım." karşılığını verdi.