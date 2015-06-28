Ezidiler kamplarına gönderildi

EDİRNE



Yurtdışına çıkış yapmak amacıyla otobüslerle Diyarbakır'dan yola çıkan ve Edirne'ye ulaştıktan sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na giden karayolunun kenarında yaklaşık 5 saat bekleyen Ezidiler, jandarma eşliğinde geldikleri otobüslere bindirildi.



Yola çıkan 5 otobüsteki Ezidiler'in Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kampa götürülecekleri öğrenildi.



Ülkelerindeki karışıklık nedeniyle geldikleri Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesinin Çınar karayolundaki Yenişehir Fidanlık Kampı'na yerleştirilen Ezidiler'den 450'si, kötü koşulları öne sürerek kamptan ayrılmaya karar vermiş, yurtdışına gitmek amacıyla otobüslerle yola çıkan Ezidilerin toplu seyahatlerine jandarma, güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.



O gruptan ayrılan yaklaşık 250 Ezidi, otobüslerle Edirne'ye gece saatlerinde ulaşmıştı.



Misafirhanelere yerleşmeyi ve kamplarına dönmeyi kabul etmeyen Ezidileri ikna için Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan bölgeye gelmişti.

