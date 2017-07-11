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"Ezanlarımızın susmaması karşılığında canlarımızı seve seve veririz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Bu bayrağın göklerde hür olarak dalgalanması, ezanlarımızın susmaması karşılığında hepimiz canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bunu en son 15 Temmuz'da bir kez daha gördük." dedi.

"Ezanlarımızın susmaması karşılığında canlarımızı seve seve veririz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Bu bayrağın göklerde hür olarak dalgalanması, ezanlarımızın susmaması karşılığında hepimiz canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bunu en son 15 Temmuz'da bir kez daha gördük." dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 13:13
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"Ezanlarımızın susmaması karşılığında canlarımızı seve seve veririz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu bayrağın göklerde hür olarak dalgalanması, ezanlarımızın susmaması karşılığında hepimiz canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bunu en son 15 Temmuz'da bir kez daha gördük." dedi.

Bakan Özhaseki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kabirlere tek tek karanfil bırakan Özhaseki, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin Anadolu coğrafyasını vatan kılabilmek için bin yıldır mücadele ettiğini bildirdi.

Türk milletinin özgürlüğüne düşkün bir millet olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bu bayrağın göklerde hür olarak dalgalanması, ezanlarımızın susmaması karşılığında hepimiz canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bunu en son 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Aslında 15 Temmuz'da olan sıradan bir darbe girişimi değildi. Biraz daha farklı bir yönü vardı. Elbette bir darbe girişimiydi ama bir taraftan da Türkiye'deki istikbalimizin, istiklalimizin son bulması için yaptıkları son hamleydi bu." diye konuştu.

"Türkiye'ye ümit bağlayan mazlumların umutlarına yönelik de bir girişim"

Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına yapılan bir girişim olmasının yanı sıra Türkiye'ye ümit bağlayan mazlumların umutlarına yönelik de bir girişim olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü yaşadığımız coğrafyanın etrafında bulunan ve bizim değerlerimizi yaşayan ne kadar topluluk varsa Türkiye'ye gözünü dikmiş, Türkiye'ye dua eden, ümitlerini hiç kaybetmeyen kim varsa, onların da bu ümitlerini yıkma girişimiydi. Allah şükürler olsunki yerin altındaki binlerce yatan velilerin, güzel insanların duaları, sonra bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla, liderlik tavrıyla insanları yönlendirmesi, sonra milletimizin de önce Allah'a sonra liderimize güvenip sokağa çıkıp canlarını hiçe saymasıyla o günkü darbe girişimini bertaraf edildi. Rabbim bir daha böyle kötü gün göstermesin. Böyle bir girişimde bulunulmasına dahi izin vermesin."

"Türkiye'nin ekonomisini yıkmaya çalışan batılı güçlere karşı da mücadele verildi"

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin son bir yılda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda binbir türlü terör örgütü türüyor. Bunların hepsi dışarıdan destek görüyor. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 15 Temmuz gibi büyük bir felaketi atlattığımız gibi PKK ile de büyük bir mücadele verildi. Yurt dışında DEAŞ ile müthiş bir mücadele verildi. Bir taraftan da dost gibi görünüp, Türkiye'nin ekonomisini yıkmaya çalışan batılı güçlere karşı da mücadele verildi. Hükümet olarak çalışıyoruz. Güzel günler de bizi bekliyor. Milletimizin FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi gerek dini duygularımızı kullanan gerekse milli hislerimizi kullanarak ortaya çıkan örgütlere karşı çok uyanık olması lazım. Milletimizin bu insanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Bunların bir daha vücut bulmamaları için herkesin üzerine düşüne yapması gerekiyor."

Bakan Özhaseki, daha sonra şehir mezarlığında bulunan polis şehitliğini ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiKayseri Garnizonu Ve Hava Şehitliği
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