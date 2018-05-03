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Eymir Gölü'ne ulaşımda yeni dönem başlıyor

Başkentliler, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü'ne belediye otobüsleriyle ulaşabilecek.

Eymir Gölü'ne ulaşımda yeni dönem başlıyor

Başkentliler, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü'ne belediye otobüsleriyle ulaşabilecek.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:29
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Eymir Gölü'ne ulaşımda yeni dönem başlıyor

Eymir Gölü'ne 5 Mayıs Cumartesi günüden itibaren belediye otobüsü seferleri başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, konuya ilişkin ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek anlaştı.

Bu kapsamda, Ulus'tan başlayacak ve Eymir Gölü 2. Giriş'te sona erecek seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah boyunca 36 ayrı duraktan "112" numaralı EGO otobüsüne binebilecek.

Eymir'e gitmek isteyen başkentliler, her gün 07.00 ile 21.00 saatleri arasında "Ulus-Kızılay-Çankaya-Eymir" güzergahında bulunan "185" ve "135" hat numaralı durakları kullanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Eymir Gölü'ne ulaşmakta zorluk çeken başkentlilerin taleplerini çözüme kavuşturduklarını belirterek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla "ortak akıl" ilkesiyle hareket etmeyi bundan sonra da sürdüreceklerini bildirdi. 

Seferler 2 saatte bir

EGO'nun 2 saatte bir gerçekleştireceği sefer noktaları şöyle: 

"Ulus, Sıhhiye, Kızılay, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, TRT, Oran Mahallesi, Ahlatlıbel-İncek Kavşağı, Konya Yolu, Eymir 1. Giriş, Polis Akademisi, Yaylabağ Mahallesi, Eymir 2. Giriş."

AA

Anahtar Kelimeler:
Eymir GölüAnkara Büyükşehir Belediyesi
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