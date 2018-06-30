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Eylül'ün otopsi işlemleri sona erdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Eylül'ün cenazesi bugün köyünde defnedilecek.

Eylül'ün otopsi işlemleri sona erdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Eylül'ün cenazesi bugün köyünde defnedilecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:33
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Eylül'ün otopsi işlemleri sona erdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Eylül'ün cenazesi bugün köyünde defnedilecek.

Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Eylül'ün Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün akrabalarına teslim edilen cenaze, ailenin evinin bulunduğu Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'ne götürüldü.

Ankara Valiliği yetkilileri, daha önce yarın öğle namazının ardından defnedileceği açıklanan küçük kızın cenazesinin, işlemlerin tamamlanması dolayısıyla bugün Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verileceğini bildirdi.

Eylül Yağlıkara, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEylül YağlıkaraAdli Tıp KurumuOtopsi
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