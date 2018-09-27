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Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:53
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Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Mazgirt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timlerince teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun, JÖH'ler tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların, azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunceliEylem HazırlığıJandarma Özel HarekatJÖH
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