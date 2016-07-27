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Evrakları yakıp bilgisayarı yıkadılar

Yüksekova'da FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 3 hakim ve savcının lojmandaki evlerinde bazı evrakların yakıldığı, tablet bilgisayarın da çamaşır makinesinde yıkandığı ortaya çıktı.

Evrakları yakıp bilgisayarı yıkadılar

Yüksekova'da FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 3 hakim ve savcının lojmandaki evlerinde bazı evrakların yakıldığı, tablet bilgisayarın da çamaşır makinesinde yıkandığı ortaya çıktı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 13:48
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Evrakları yakıp bilgisayarı yıkadılar

 Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların, bazı delilleri yok etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan bazı hakim ve savcıların, delil niteliğindeki evrakları yakıp, tablet bilgisayarı da çamaşır makinesine atarak kullanılmaz hale getirmeye çalıştıkları dosyaya yansıdı.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, görevden uzaklaştırıldıklarına dair bilginin kendilerine ulaşmasının ardından adliye lojmanlarından ellerinde poşetle ayrılmaya çalışırken, kapıdaki polis ekiplerini fark ettikten sonra eve dönen Cumhuriyet Savcısı Kemal Akar ve eşi Hakim Duygu Akar'ın bulunduğu dairede arama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evde yapılan aramada, bir tencere içerisinde yakılmış kitap parçaları ve evraklarla, çamaşır makinesi içinde yıkanmış tablet bilgisayar ile kağıt parçaları bulundu.

Üçünün de tableti aynı marka ve model

Aynı soruşturmada tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Polat'ın lojmanında da kırılmış bir tablet ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Tablet bilgisayarın diğer hakim ve savcının evinde ele geçirilen cihazla aynı marka ve model olduğu belirlendi.

Söz konusu tablet bilgisayarla diğer evraklar polis ekiplerince inceleniyor.

Tümgeneralden "1 dolar" çıktı

Bu arada darbe girişimiyle ilgili tutuklananlardan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin ile bir albayın üzerinden "1 dolar", yüzbaşının üzerinden de 2 adet birer dolarlık banknot bulundu.

Ülke genelinde yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanan bazı şüphelilerin üzerinden ve iş yerlerinden çıkan bir dolarlık banknotların örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı ileri sürülmüştü.


AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 13:49
Anahtar Kelimeler:
YüksekovaFETÖDarbe GirişimiDarbe
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