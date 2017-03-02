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Evlilik programlarına yine para cezası verildi

RTÜK tarafından Kanal D'deki "Kısmetse Olur", ATV'deki "Esra Erol'da", Star TV'deki "Zuhal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" adlı programlara para cezası uygulandı.

Evlilik programlarına yine para cezası verildi

RTÜK tarafından Kanal D'deki "Kısmetse Olur", ATV'deki "Esra Erol'da", Star TV'deki "Zuhal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" adlı programlara para cezası uygulandı.

02 Mart 2017 Perşembe 12:08
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Evlilik programlarına yine para cezası verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), şikayet rekorları kıran evlilik programlarına yine müeyyide uygulandı.

RTÜK, Kanal D'deki "Kısmetse Olur", ATV'deki "Esra Erol'da", Star TV'deki "Zuhal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" adlı evlilik programlarına para cezası verdi.

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurulun İzmir'de dün yapılan toplantısında, şikayet rekorları kıran ve TBMM'de inceleme için alt komisyon kurulan evlilik programları ele alındı.

Evlilik programlarına ilişkin RTÜK'ün yanı sıra son günlerde TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumuna çok sayıda şikayet ulaşırken, buna bağlı olarak bu kurumlar rahatsızlıklarını çeşitli ortamlarda dile getiriyor.

Şikayetler arasında, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması, evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların görünüşleri̇yle yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi̇k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bazı oyunculuk ajansı çalışanlarının katılımcı gösterilmesi yer alıyor.

Son bir yılda verilen para cezası 12 milyon lirayı aştı

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması da şikayetler arasında bulunuyor.

En fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D'deki "Kısmetse Olur", ATV'deki "Esra Erol'da", Star TV'deki "Zühal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" adlı programlara para cezası verildi.

Cezalar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkelerini ihlalden uygulandı.

Bunlarla RTÜK'ün evlilik programlarına son bir yılda verdiği cezalar 12 milyon 346 bin lirayı buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
RTÜKKısmetse OlurEsra EroldaZuhal TopallaEvleneceksen GelDest-i İzdivaç
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