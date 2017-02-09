Evlilik programlarına halkın büyük isyanı

Sosyal medyada düzenlenen anketlerde ilginç yorumlar karşımıza çıkıyor. Eski pembe dizilerden farkı olmadığını düşünenler den tutunda işsizlerin, toplanma kampı ve gerçekten uzak reyting kirliliği diyenlere kadar birçok yorumla, karşılaşa biliyorsunuz. Görülmemiş tepkilere ve olumsuz yorumlara rağmen izlenme, rekoru kırmayı sürdüren bu tarz programlara, tepkiler artınca RTÜK bu duruma tepkisiz kalmadı ve halkın sesini duydu, izdivaç programlarına ceza yağdırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu halkın tepkisini çeken ve devamlı şikâyet edilen evlilik programlarına kurum ceza kapsamında ekranlarında yayınlanan izdivaç programlarına para cezası kesti.

RTÜK izdivaç programlarında yaşanan skandalları bu defa görmezden gelmedi. Bu konu ise RTÜK 'ün 16 Haziran'daki toplantısında karara bağlandı.

Haber: Zafer Toprak