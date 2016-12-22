lınan bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün yapısı da deşifre oluyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Y.B, ifadesinde örgütün yapısını ve 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Örgütün sohbetlerine belli süre katıldığını belirten Y.B, "Özcan isimli şahsın telefonlara Eagle ve ByLock isimli iletişim programlarını yüklediğini biliyorum. O.A'nın tabletine yükledi, sohbetler devam etti." diye konuştu.

Sohbetler esnasında "Özcan" i̇si̇mli̇ kişinin evlilerden maaşlarının yüzde 5'ini, bekarlardan da yüzde 10'unu himmet olarak istediğini ifade eden Y.B, şunları anlattı:

"Yeni evli olduğum için vermiyordum. Sadece durumum iyi olduğunda 2-3 ayda promosyon olarak hesabımıza yatırılan parayı Özcan isimli şahsa veriyordum. Bu parayı da 'Cemaat mensuplarından hapse girenlerin çoluğuna çocuğuna veriliyor.' şeklinde söyleyerek talep ediyordu. Diğer arkadaşların bu şahsa ne kadar para verdiğini bilmiyorum ama bu arkadaşlar bekar olduğundan Özcan yüzde 10 istiyordu. Bunun haricinde 'Çalıştığınız birimde yapıya karşı, yapı mensubu bir arkadaşımıza karşı operasyon yapılacaksa bize bilgi verin.' şeklinde söylüyordu. Bu talimata kesinlikle uymadım."

Y.B, telefonuna yüklenen programlar aracılığıyla iletişim kurduklarını belirterek, "Özcan, bize dini içerikli mesajlar gönderdi. Rüyalardan bahsediyordu. Özellikle son zamanlarda bu mesajları okumuyordum bile." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrendiğini savunan Y.B, örgüt üyelerinden gelen mesajları ve o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Söz konusu mesajlardan sonra yapının iğrenç yüzünü anlamış oldum. O gece personel ile Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda görev aldım. İl Emniyet Müdürümüzün talimatları doğrultusunda hareket ettim. 16 Temmuz günü Özcan, WhatsApp dışında bir programdan beni arayarak iki meslektaşım hakkında sorular sordu. Kendisine hiçbir şekilde cevap vermedim. Bunun üzerine aynı program üzerinden internet araması yaptı. Bu aramaya da cevap vermedim ve bu hainler ile muhatap olmamak için programı sildim, kendi telefonumu ve eşimin telefonunu o sinirle kırarak attım.

Bu tarihten sonra bu yapıya mensup herhangi bir şahıs ile de irtibata geçmedim. Bu yaşadıklarımdan sonra emniyete giderek bu yapı hakkında ve yaşadıklarım hakkında bilgi vermek istedim ancak mesleğe dönerim umuduyla cesaret edemedim. Bu hain örgütün bu kadar alçak olabileceğini düşünememiştim. İletişim programlarını Özcan olarak tanıdığım M.B, bluetooth ile yüklüyordu."

AA