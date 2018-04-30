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Evlat edinmede '40 yaş' sınırı kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.

Evlat edinmede '40 yaş' sınırı kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:06
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Evlat edinmede '40 yaş' sınırı kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatlarıyla katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş üzerindeki ailelerin taleplerini karşılayabilmek için çalışma başlatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, çalışmaları tamamlayan Bakanlık Evlat Edinme Yönergesi'ni yürürlükten kaldırdı. Böylelikle "evlat edinme uygulamalarında, evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek aile arasında en fazla 40 yaş fark olması gerekir." hükmü de tarihe karışmış oldu.

Sınırlama, özellikle 40'lı yaşlardaki bir ailenin, bebek evlat edinmek istemesi durumunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu.

Ailelerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, söz konusu uygulamaya son vererek, kapsamlı sosyal incelemeler sonucunda alınacak kararla 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı.

Evlat edinen aileler periyodik olarak izlenecek

Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.

40 yaş uygulamasının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yansıyacağı yönetmeliğin yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

Yönetmelikle evlat edinen ailelerin periyodik bir şekilde takip edilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile istihdam edilen personel, belli dönemlerde evlat edinen aileleri ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre, halihazırda evlat edinme sırasında bekleyen bin 900 civarında aile bulunuyor.

Ailelere, bekleme süresi daha uzun olan evlat edinme yöntemi yerine koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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