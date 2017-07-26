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'Ev kampı'nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da düzenlediği "ev kampı" hakkında bilgi verdi

'Ev kampı'nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da düzenlediği "ev kampı" hakkında bilgi verdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:54
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'Ev kampı'nda FETÖ'nün stratejisini anlatmışlar

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Ü.Ö, örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da düzenlediği "ev kampı" hakkında bilgi verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ü.Ö, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 206'sı tutuklu 534 şüpheli hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen bin 206 sayfalık iddianamede yer alan ifadesinde, örgütün Rusya yapılanmasına ilişkin bilgiler aktardı.

Bir dönem Rusya'da "şehir imam yardımcılığı" ve "diyalog sorumlusu" olarak görev yaptığını itiraf eden Ü.Ö, Rusya'daki sorumlu ülke imamının aynı zamanda ülkedeki yapılanmaya ait okulların "genel müdürü" görevini yürüttüğünü, direkt olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e karşı sorumlu olduğunu ifade etti.

Ü.Ö, 17-25 Aralık sürecinde Rusya'da bulunduğunu ve bu yaşananların kendilerini etkilemediğini belirtti.

Örgütün 2014 temmuzunda İstanbul'da "ev kampı" düzenlediğini aktaran Ü.Ö, şu bilgileri verdi:

"Bu kampa örgütün Rusya'daki 'ülke imamı, şehir imamları, şehir muhasebecileri, 'serrehberler' gibi üst düzey yönetimde bulunan kişiler katılmıştı. Kampın amacı cemaat faaliyeti olması gerekirken üç günlük süreç, '17-25 Aralık olayları ile ilgili neler yapılması', 'bundan sonra nasıl bir yol izleneceği' konuları üzerinde bilgilendirmeye yönelik oldu. Bu toplantıya gelenler; kapatılan Zaman gazetesinden Mustafa Ünal, Naci Tosun, Bülent Korucu, Cemal Türk, Naim Selmanlar, Efkan Tufan Aytay, Ali Ünal, Abdülhamit Bilici, Ali Bulaç ve Mümtazer Türköne'dir."

"Ev kampı"na katılan Zaman gazetesi yazarlarının hükümet aleyhine konuşmalar yaptığını ifade eden Ü.Ö, toplantıda konuşulanların örgüt mensuplarına ve çevrelerindeki kişilere de anlatılmasının istendiğini belirterek, "Naci Tosun, Cemal Türk ve Naim Selmanlar ise her zamanki gibi kalıplaşmış, cemaati gaza getirme ve zinde tutma sohbetleri yaptı." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖ
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