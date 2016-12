Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (

TÜKETBİR

) Genel Başkanı

Bülent Tunç

, ''

Et

fiyatları

nda, aracılardan dolayı tüketiciye yansıyan indirim olmuyor. Fiyatların 2-3 lira düşmesine karşın tüketiciye yansıyan bir şey yok." dedi.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla bir tavan fiyat belirlediklerini ifade ederek, bu fiyat çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin uygun görüldüğünü anlattı.

Bundan dolayı fiyatlarda 1 ile 1,5 lira arasında bir dalgalanma yaşandığını belirten Tunç, "Üretici ayağında 23-24 lira karkas et fiyatından bahsediyoruz. Fiyatların 2-3 lira düşmesine karşın tüketiciye yansıyan bir şey yok.'' dedi.

Tunç, tavan fiyat uygulamasında üretici ayağında verilen sözü yerine getirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Kim ne söz verdiyse sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Burada mağdur olan üretici ve tüketicidir. Bugün hala kasapta markette 40 liraya kıyma, 60 ile 70 liraya sucuk satılıyorsa bunu sorumlusu üretici değil, aracıların çok kazanma hırsıdır. İnsanlar yüksek fiyatlardan dolayı et, kıyma, kuşbaşı tüketemiyor. Fiyatlar 40 lira 45 lira olduğu olduğu zaman sıkıntı yaşıyor tüketici. Kıyma ve kuş başında uygulanması gereken süreç maalesef yerine getirilmedi. Tüketici bazında düşme yok, hatta yükselme var fiyatlarda. Yüzlerce ton dışarıdan ithalat yapılıyor. Kasapta markette fiyatların bu şekilde olması doğru değil. Et ve Süt Kurumunun (ESK) 21-22 liraya et sanayisine karkas et veriyor. ESK direkt imalatçıya, sucuk pastırma satan firmalara 25-26 liraya aldığı eti 21-22 vermeye başladı. Burada ise yüzde 20 gibi maliyette düşüş oluyor ama fiyatlarda düşüş olmuyor. Bu fiyatlara alıp 50-60 liraya kim mal satıyorsa bunlar sorgulanmalı. Et fiyatlarında aracılardan dolayı tüketiciye yansıyan indirim olmuyor.''

Tunç, et fiyatlarındaki dalgalanmaların ortadan kaldırılabilmesi ve vatandaşın ucuz et yiyebilmesi için aracıların kaldırılması gerektiği görüşünü dile getirerek, "Aracıları ortadan kaldırıp, üretici birliklerini güçlendirmek ve buruda rol almasını sağlamak gerekiyor. Aracıların ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Üreten küçük aile işletmelerinin güçlenmesi, desteklenmesi lazım. Hollanda'da tarım bakanlığı yok. Orada ihtiyaç yok, kendi üreteci birlikleri aracılığıyla her şeyi yapabiliyorlar. Biz bakanlık yanımızda olmasın demiyoruz. Devletin yanımızda olması her zaman bize güç verir ancak elini taşın altına koymadan üreticinin sırtından geçinen insanların aradan kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

AA