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Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali 9-13 Mayıs'ta Yenikapı Meydanı'nda yapılacak.

Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali 9-13 Mayıs'ta Yenikapı Meydanı'nda yapılacak.

01 Mayıs 2018 Salı 11:00
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Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonundan yapılan açıklamaya göre, geleneksel sporların yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedefini her yıl giderek büyüten Etnospor Kültür Festivali, bu yıl daha zengin, çeşitli, özgün bir içerikle ziyaretçileriyle buluşacak. 

Yenikapı Meydanı'nda kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek ve 5 gün sürecek festivalin geleneksel hale gelen aba güreşi, mas güreşi, mangala ve atlı okçuluk gibi etkinliklerine bu yıl bir sürpriz daha eşlik edecek.

Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahinler de Etnospor Kültür Festivali kapsamında İstanbul'a getirilecek.

Şahinler Katar'dan geliyor

Katar'ın en önemli eğlence ve sporlarından biri olarak kabul edilen yırtıcı şahinler, çok özel koşullarda etkinlik kapsamında İstanbul'a getiriliyor.

Etnospor Kültür Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez özel bir gösteri sunacak olan Katar Şahinleri değerleriyle de öne çıkıyor. Değerleri 1 milyon lirayı bulabilen şahinler, avcılıkları ve güzellikleriyle tanınıyor.

Farklı kategorilerde yarışan şahinler 400 ve 800 metre yarışlarında, uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışacak.

400 metrelik hedefe 20 saniyede varabilen şahinler için Katar'da özel bir hastane faaliyet gösterirken, tüm tedavi ve bakımları en ileri tekniklerle gerçekleştiriliyor.

Anadolu'nun "Doğan"ları da festivalde 

Festivalde şahinlere Anadolu'nun ünlü doğan kuşları da eşlik edecek. Doğancılar Derneği üyeleri festivale en özel kuşları getirerek gökyüzünde muhteşem bir gösteri sunmaya hazırlanıyor.

Gökdoğanlar avlarına yüksekten aşağıya çakılarak avlanıyorlar ve en hızlı kuş olarak bilinen doğanlar saatte yaklaşık 320 kilometreden yüksek hızlara çıkabiliyor.

Erdoğan: Katar'ın Şahinleri festivale renk katacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, festivalde ülkelerin kendilerine özgü spor ve eğlencelerine de yer vermeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli dendiğinde biz nasıl heyecanlanıyorsak, diğer ülkelerde de aynı heyecanı gördük. Kültürler arasında üstünlük olmaz. Her biri değerlidir, yaşanmayı ve görülmeyi hak eder. Dünyada Batı kültürünün egemenliğini yaşadığımız 20. yüzyılın akabinde, tüm kültürlerin kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri, kaybolmamaları için bu çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Katar'ın yırtıcı şahinleri de bunlardan birisidir. Hayli değerli olan bu şahinlerin gösterileri ve yarışmaları sadece Arap yarımadası değil, dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle takip ediliyor. Çöl denince akla gelen ilk sembollerden birisidir Katar'ın yırtıcı şahinleri. Festivalde birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yarışmalar, etkinlikler yer alıyor. 5 günlük programımızın her dakikası dolu dolu geçecek. Festivalde toplam 13 dalda, 883 sporcu müsabaka yapacak. Çeşitli atlı akrobasi gösterileri düzenlenecek. Bir tane büyük han çadırıyla, 43 oba çadırı kurulacak. Organizasyonda 156 at kullanılacak. Japon atlı okçuları Yabusame de festivalimizin bu yıl en gözde etkinliğinden birisi olacak. Etnospor Kültür Festivali ile hem Türkiye'nin tüm bölgelerini tanıtmaya çalışıyoruz hem de Orta Asya ve Balkanlar'daki komşu akrabalarımızın kültürünü tanıtıyoruz. Bu festivalin zaman içinde uluslararası turistler için de önemli bir adres haline geleceğini düşünüyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Etnospor Kültür FestivaliDünya Etnospor Konfederasyonu
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