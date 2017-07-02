Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Taksim'de otelde bildiri makinesi!
Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri
Ukrayna-Türkiye maçı için güvenlik önlemleri
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Doru’nun gala gösterimi yapıldı
Adıyaman’dan Chicago’ya Uzanan Bir Savcının Hikayesi
Adıyaman’dan Chicago’ya Uzanan Bir Savcının...
Paşayeva’dan destek çağrısı
Paşayeva’dan destek çağrısı

Etkisiz hale getirilen teröristten Suriye kimliği çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı bulundu.

Etkisiz hale getirilen teröristten Suriye kimliği çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içerisinde dün düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı bulundu.

02 Temmuz 2017 Pazar 14:18
69 Okunma
Etkisiz hale getirilen teröristten Suriye kimliği çıktı

DİYARBAKIR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Lice ilçesi Türeli köyü sınırları içinde bulunan bir sığınakta bir grup PKK'lı terörist olduğu tespit edildi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, teröriste ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 90 fişek, 3 şarjör, 2 el bombası, el telsizi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait kimlik kartı ele geçirildi. Arapça kartta 1987 Resulayn doğumlu Adnan Ferhan yazdığı belirlendi. Gerçek kimliğinin tespiti için yapılan kriminal incelemede teröristin, Amed Regel kod adlı 1981 Diyarbakır Kulp doğumlu Sadık Altun olduğu belirlendi.

Kuzey Irak'tan sabotajcı olarak gönderilmiş
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristin ele geçirilen örgütsel dokümanlarda "Rojava"dan gelen şeklinde belirtildiği, Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinde sabotajcı olarak faaliyet yürüttüğü ve 2016 yılında Kuzey Irak'tan sabotajcı olarak bölgeye geldiği öğrenildi.

Teröristin, Muş ili Yürecik köyü sınırları içerisindeki tren raylarına döşenen ve imha edilen, 10 Haziran 2016'da Muş-Kulp karayoluna döşenen, 9 Eylül 2016'da Bitlis'ten Elazığ'a seyir halindeki trenin güzergahında patlatılan ve 19 Eylül 2016'da Muş-Kulp karayolunda infilak ettirilen el yapımı patlayıcılarda parmak izinin bulunduğu tespit edildi.

Mağarada 18 el yapımı patlayıcı düzeneği ile ele geçirildi
Mağara içerisinde, fünyeleri üzerinde kullanıma hazır 18 mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 250 kilogram amonyum nitrat, büyük tüp, piknik tüpü, 2 kazma, kürek, 4 kütüklük, 2 streç film, 2 silikon, yemek kazanı, 5 metre kablo, ampermetre, mavi branda, katır heybesi, şemsiye, met, Muş ili haritası ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
EtkisizDiyarbakırLiceTüreliTeröristSuriyeKimlikönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı
Dargeçit'te saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Dargeçit'te saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Araç plakalarında yeni dönem başlıyor
Araç plakalarında yeni dönem başlıyor
Şırnak ve Mardin'de 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Mardin'de 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Tahincioğlu, Basketbol Süper Ligi İsim Sponsoru Oldu
Tahincioğlu, Basketbol Süper Ligi İsim Sponsoru Oldu
Taksim'de asfaltta yumurta pişirdiler
Taksim'de asfaltta yumurta pişirdiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ