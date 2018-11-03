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Etkisiz hale getirilen terörist 'turuncu kategori'de aranan çıktı

Șırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen terörist 'turuncu kategori'de aranan çıktı

Șırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:52
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Etkisiz hale getirilen terörist 'turuncu kategori'de aranan çıktı

ANKARA 

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 teröristin mağarada etkisiz hale getirilmesi, bölücü terör örgütü PKK'da paniğe neden oldu. 

Örgütteki panik telsiz görüşmelerine yansıdı. Örgüt üyeleri, sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu'na ait telsiz kodlarının iptal edilmesini istedi. 

Buradan hareketle Cudi Dağı'ndaki mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, örgüte 1997 yılında katılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de yer alan, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörTuruncu KategoriAramaCudiCephe SorumlusuSelim DemiroğluŞırnakönce Vatan
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