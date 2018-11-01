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Etkisiz hale getirilen terörist 8 şehidin faili çıktı

Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden Lokman Genç olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen terörist 8 şehidin faili çıktı

Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden Lokman Genç olduğu tespit edildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:48
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Etkisiz hale getirilen terörist 8 şehidin faili çıktı

ŞIRNAK

Şırnak'ta dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin'in Dargeçitilçesinde 8 askerin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerince Cudi Dağı ve Güçlükonak ilçesi Demirboğaz kırsalında gerçekleştirilen biri sağ 10 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yapılan araştırmada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 Ekim'de Mardin'in Dargeçit ilçesi Umutlu köyü yol ayırımında 8 askerin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden "Kemal Bagog" kod adlı Lokman Genç olduğu tespit edildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Öte yandan, Güçlükonak ilçesi Demirboğaz kırsalında operasyonda teröristlerin kullandığı sığınakta 3 uzun namlulu silah ve mühimmat ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cudi Dağı'ndaki operasyonda ise 7 uzun namlulu silah, 7 el bombası ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Etkisiz Hale Getirilen TeröristŞehit Askerler
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