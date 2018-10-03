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Etiketlerde 'yerli üretim' logosu olmayan işletmelere uyarı

Kırklareli'nde zorunlu olmasına rağmen "yerli üretim" logosunu fiyat etiketlerinde kullanmayan işletme uyarılırken eksik uygulayanlar bilgilendirildi.

Etiketlerde 'yerli üretim' logosu olmayan işletmelere uyarı

Kırklareli'nde zorunlu olmasına rağmen "yerli üretim" logosunu fiyat etiketlerinde kullanmayan işletme uyarılırken eksik uygulayanlar bilgilendirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:41
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Etiketlerde 'yerli üretim' logosu olmayan işletmelere uyarı

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde "yerli üretim" logosu kullanma zorunluluğu bugün başladı.

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende satışa sunulan ürünlerde "yerli üretim logosu"nun kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla zorunlu hale geldi.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü ekipleri kentteki marketleri denetledi. Bazı marketlerin zorunluluk olmasına rağmen buna uymadıkları gözlendi. Bazı marketlerin ise logoları küçük yaptığı görüldü.

Kırklareli Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yürürlüğe giren "yerli üretim" logosunu ilişkin denetimlere başladıklarını söyledi.

Logo olmayan bir marketin uyarıldığını logoyu kritere uygun koymayan markete de düzeltmesi için bilgi verildiğini ifade eden Kurt, logoların 6.25 santim ile 2.30 santim arasında olmasının zorunlu olduğunu anlattı.

Logoların siyah beyaz veya kırmızı beyaz olması gerektiğini aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün geçiş süreci verilmiştir. Şimdi bizlerde kısmen eksiklikleri olan işletmelerimiz var onlara süre veriyoruz. Ancak hiçbir girişimde bulunmamış işletmelerimize de idari yaptırım uyguluyoruz. Bu idari yaptırımlarda da etiket yönetmeliğine aykırı olması halinde ürün bazlı cezalarımız söz konusu."

Etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek

"Yerli üretim" logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanabilecek.

"Yerli üretim logosu" uygulaması, Türkiye sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olduğundan ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar kapsam dışı tutuluyor.

Yabancı firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerli üretimYerli üretim Logosu
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