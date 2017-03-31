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'Et spekülatörleri'ne uyarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, et fiyatlarındaki artışa dair, "Et ve Süt Kurumu gerekli müdahaleleri yapacak. Buna rağmen spekülatif kazançlar peşinde olanların da üzerine gideceğiz." dedi.

'Et spekülatörleri'ne uyarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, et fiyatlarındaki artışa dair, "Et ve Süt Kurumu gerekli müdahaleleri yapacak. Buna rağmen spekülatif kazançlar peşinde olanların da üzerine gideceğiz." dedi.

31 Mart 2017 Cuma 11:34
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'Et spekülatörleri'ne uyarı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, et fiyatlarındaki artışlarla ilgili yanlış yapanlara karşı önlemler alacaklarını belirterek, "Bu serbest piyasa çerçevesinde ilgili kuruluşumuz Et ve Süt Kurumu gerekli müdahaleleri piyasaya girerek yapacaktır. Buna rağmen spekülatif bazı kazançlar peşinde olanlarla ilgili olarak da devletin diğer diğer organlarıyla birlikte o yanlış yapanların da üzerine gideceğiz." şeklinde konuştu. 

Türkiye'de vatandaşın yoğun tükettiği kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının, bir yılı aşkın süredir 30-40 lirada seyrettiğini söyleyen Çelik, "Et ve Süt Kurumu olarak 23,80'den karkas etin satışını yapıyoruz, kesimini yapıyoruz. 23,80'e Et ve Süt Kurumu alırken niye 22,50'ye versin? Bu geçici müdahale yani." diye konuştu.

"Biz üreticimizin kazanmasını istiyoruz" 

Çelik, "Biz üreticimizin kazanmasını istiyoruz. Yani binbir türlü zahmet ile hayvan besleyip piyasaya süren vatandaşımızın kaybetmesi değil kazanmasından yanayız. Destekliyoruz. Her türlü desteği de vereceğiz ama onun imkanlarını alıp speküle edip piyasada rant temin edenlerle ise mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

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