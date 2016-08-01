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Eskişehir'de 38 emniyet görevlisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 emniyet mensubundan 38'i daha adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 38 emniyet görevlisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 emniyet mensubundan 38'i daha adliyeye sevk edildi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:16
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Eskişehir'de 38 emniyet görevlisi adliyeye sevk edildi

 Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 94 emniyet mensubundan 38'i dahaadliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi tarafından, darbe girişimiyle ilgili soruşturma doğrultusunda kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında komiser, komiser yardımcısı ve polisin bulunduğu 94 emniyet personelinden işlemleri tamamlanan 38'i daha geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diğer polis memurlarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltında bulunan polis memurlarından 16'sı önceki gün adliyeye sevk edilmiş, 3'ü tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 16:17
Anahtar Kelimeler:
EskişehirFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiEmniyet MensubuPolis
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