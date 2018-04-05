Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı: 4 ölü

ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü.

Şüpheli gözaltına alındı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Volkan B. adlı bir araştırma görevlisinin Eğitim Fakültesi Dekanının odasına gittiğini, tesadüfen hocanın yerinde olmadığını söyledi.

Saldırganın burada bulunan Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu'yu silahla öldürdüğünü ifade eden Gönen, şöyle konuştu:

"Daha sonra dekan yardımcımızı, öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler takip etmiş, ileride de polis derdest etmiş. Dört arkadaşımızı kaybettik, başımız sağ olsun, eğitim camiası olarak bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum."

"Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi"

Vali Özdemir Çakacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ESOGÜ'de üzücü bir olayın meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Volkan B. adında bir araştırma görevlisi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, iki araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi ve olayın araştırması yapılıyor. Sebepleriyle ilgili olarak çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra geniş bilgi verilecek. Şimdilik yapacağımız açıklama bu kadar. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu. Daha sonra olay aydınlandıkça gerekli açıklama yapılacaktır.''

YÖK'ten soruşturma

YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

"Hasbelkader savcılıktaydım"

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aypay da saldırgan Volkan B'nin 4. katta kendisini de aradığını söyledi.

Aypay, "Bulamamış. 5. cenaze olarak sıraya dizeceği kişi ben olacaktım. Onun hakkında adliyeye suç duyurusunda bulunmuştum. Hakkımızdaki iftiraları ve FETÖ'cü hakaretleri dolayısıyla savcılık ifadeye çağırmıştı, oradaydım hasbelkader yoksa bugün ben de 5. cenazeydim." ifadelerini kullandı.

"Ruh sağlıkları yerinde değildir"

ESOGÜ Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Bay da hakkında soruşturma dahi açtıramadıkları Volkan B'nin akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı yönünde şikayetlerde bulunduklarını belirtti.

Volkan B'nin önüne gelene "FETÖ"cü dediğini ve şikayet ettiğini dile getiren Bay, şunları kaydetti:

"Bunun yüzünden benim eşim ihraç oldu ve beraat etti. 'Hiçbir alakası yoktur.' diye bütün hocalar beraat etti ama bu kişiye hiçbir işlem yapılmadı. Biz herkese söyledik, emniyete verdik dilekçelerimizi, üniversiteye, rektörlüğe defalarca dilekçe verdik, hiçbir işlem yapmadılar. Bugün göz göre göre bu olay yaşanmıştır. Bugün göz göre göre hocalarımız canlarından olmuştur yani adalet geç kalmamalı, bu iş zamanında yapılmalı, bugün çileden çıkaran olay budur.

Volkan B. ve karısı da tamamen bu işte sorumludurlar. Ruh sağlıkları yerinde değildir. Bakın, araştırın, rektörlüğe, dekanlığa, emniyete kaç tane dilekçe vermişiz, kaç yere suç duyurusunda bulunduk."

TBMM Başkanı Kahraman: Ruh meselesi

TBMM Genel Kurulunda, grup önerileri görüşmeleri sürerken, MHP, HDP, CHP ve AK Parti Grup Başkanvekilleri söz alarak, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili üzüntülerini dile getirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da söz alarak, bütün Meclis adına üzüntülerin ifade edildiğini belirtti ve "Ruhsatlı ya da ruhsatsız silah meselesi değil. Ruh meselesi. Hiç kimse Azrail değildir. Can alma hakkı yalnız Cenabı Allah'a aittir." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan'dan açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise olay yerine ambulansların gönderildiğini, gerekli müdahalelerin yapıldığını aktardı.

Yaralı olan bir kişinin, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu belirten Demircan, silahlı saldırı sonucunda, araştırma görevlileri Yasir Armağan, Serdar Çağlak, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

YÖK Başkanı Saraç: Soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tam

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun."