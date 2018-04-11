Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti

ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi.

Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da yaşanan elim hadisenin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesini olduğu gibi tüm milleti de derinden yaraladığını ifade eden Gönen, ''Ancak, bu olay sonrasında basında yapılan birçok açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Bu açıklamalarda yer alan iddialar 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararnamelerle Üniversitemizden uzaklaştırılan ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi veya bağlantısı olmakla yargılanan kişilere ait taraflı iddialardır.'' diye konuştu.

"Elbette tüm gerçekleri ortaya çıkaracaktır"

Gönen, olayın sıcaklığı ve kaybettikleri değerlere saygı ve yürüttüğü kamu görevinin gereği olarak bir açıklamada bulunmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



''Gelinen noktada ortaya çıkan vahim durum karşısında, iddiaların kurumumuzu hedef alan hususlarına ilişkin paylaşılabilecek ölçüdeki resmi bilgileri sizlere açıklama ihtiyacı doğmuştur. Yüce Türk adaleti sürecin sonunda elbette tüm gerçekleri ortaya çıkaracaktır. 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı, iltisakı veya aidiyeti olduğu iddiaları ile ilgili olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde sadece katil Volkan Bayar ihbarlarına dayanılarak bazı kişiler hakkında soruşturma açıldığı ve işlem yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Cinayetleri işleyen katil Volkan Bayar da dahil üniversitemize o dönemde verilen tüm ihbar belgeleri dikkatlice incelenmiş ve devletimizin ilgili kurumlarından gelen bilgiler ile birlikte değerlendirme yapılmıştır. Sadece bir dilekçe ile işlem yapıldığı iddiası üniversitemizi olduğu kadar FETÖ/PDY ile mücadelede görev alan devletimizin tüm kurumlarını da töhmet altında bırakan bir tutumdur. Kullanılan bütün deliller devletimizin ilgili kurumları tarafından üniversitemize verilen delillerdir. Üniversitede yürütülen soruşturmalarda katil Volkan Bayar'ın ihbarlarına göre soruşturma açılmadığının en büyük kanıtı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve OHAL Komisyonuna gönderilen soruşturma dosyalarıdır.



KHK'lar ile FETÖ/PDY bağlantıları kapsamında üniversitemizden ihraç edilen ve gündemi kendi çıkarları doğrultusunda kullanma çabasındaki kişiler hakkında da sadece katil Volkan Bayar'ın iddia ve ihbarlarına dayanarak hiçbir soruşturma açılmamış olması da bunun bir göstergesidir. ''

"Gerçek dışı bir iftira"

Gönen, 15 Temmuz 2016 tarihinde devletin bütünlüğüne kasteden hain FETÖ/PDY kalkışması sonrasında, tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi kurumlarında da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi veya bağlantısı olmakla suçlanan kamu görevlileri olduğuna işaret ederek, ''Bu kişilerin ihracı Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda yapılmıştır. Malumunuz üzere, daha sonrasında yapılan düzenleme ile görevlerine dönme noktasında OHAL komisyonları yetkilendirilmiştir. Üniversitemizin ve diğer kurumların bu konuda hiçbir yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle basın önünde yapılan bazı açıklamalarda özellikle kişilerin göreve üniversitemizce döndürülmediği iddiası tamamen gerçek dışı bir iftiradır.'' yorumunu yaptı.

"Dilekçelerin işleme konulmadığı iddiası gerçek dışıdır"

Gönen, ''Dilekçelerinin işleme konulmadığını iddia eden kişiler hiçbir zaman can güvenliği ve tehdit unsurlarından dolayı mağdur olduklarını belirten bir dilekçe sunmamışlardır. Sunulan dilekçeler katil Volkan Bayar'ın kendileri hakkında ihbarcı olup olmadığı, bilgi belge istemi, katil Volkan Bayar'ın FETÖ ile ilgili işlem yapılmasını talep eden dilekçelerdir.'' dedi. Gönen, şunları kaydetti:



''Bu dilekçelerin tümü kurumumuzca işleme alınmış olup, hepsi için muhatap kişilere cevap verilerek işlemleri yapılmıştır. Halen devam eden işlemler de bulunmaktadır. Katil Volkan Bayar'ın iftira niteliğinde ihbarlarda bulunduğuna yönelik ilk başvuru dilekçesi 27 Aralık 2017 tarihinde Rektörlüğümüze verilmiş olup, katil Volkan Bayar hakkında derhal disiplin soruşturması açılmıştır. Son olarak merhum Yasir Armağan tarafından 23 Mart 2018 tarihinde verilen şikayet dilekçesi üniversitemizce işleme konmuş ve katil Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar hakkında soruşturma 27 Mart 2018 tarihinde açılmıştır. Katil Volkan Bayar hakkında verilen dilekçelerin işleme konulmadığı iddiası gerçek dışıdır. Tüm başvuruların evrak kayıt işlemleri zamanında yapılmış olup verilen bütün cevaplar, yapılan tüm işlemler belgeleri ile birlikte savcılık, YÖK gibi resmi makamlara iletilmiştir.''