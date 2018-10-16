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"Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak istiyoruz"

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Öncelikli amacımız Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak çünkü ilk çizgi film animasyon bölümü, Anadolu Üniversitesinde kuruldu ve buradan mezun olan öğrenciler piyasada önemli işlerde bulundu." dedi.

"Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak istiyoruz"

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Öncelikli amacımız Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak çünkü ilk çizgi film animasyon bölümü, Anadolu Üniversitesinde kuruldu ve buradan mezun olan öğrenciler piyasada önemli işlerde bulundu." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 16:35
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"Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak istiyoruz"

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, öncelikli amaçlarının Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak olduğunu belirtti.

Anadolu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmail Gerim, AÜ Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirilen "Animasyon Sektörü ile Dijital Oyun Tasarım ve Uygulamalarında Devlet Destek ve Teşvikleri Toplantısı"na katıldı.

Gerim, toplantıda yaptığı konuşmada, animasyon sektörünün ticaret hacmi yönünden önemli bir alan olduğunu belirterek dünyada yüksek ticaret hacmine sahip olan sektörün Türkiye'de henüz istenen seviyeye ulaşamadığını ifade etti.

Gerim, animasyon sektörünü geliştirip yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra bu durumun sadece ticari bir boyutu yok, aynı zamanda kültürel bir boyutu da var. Bu bağlamda biz, üretilen ürünlerle hem ülkemizi ve değerlerimizi tanıtacağız hem de gençlerimize, geleceğimize sahip çıkmış olacağız. 2015 yılından itibaren her yıl ulusal animasyon festivali gerçekleştirdik. Buradaki öncelikli amacımız Eskişehir'i animasyon merkezi yapmak çünkü ilk çizgi film animasyon bölümü, Anadolu Üniversitesinde kuruldu ve buradan mezun olan öğrenciler piyasada önemli işlerde bulundu. Ayrıca, Eskişehir konum itibarıyla ülkenin her tarafına ulaşımı kolay ve pek çok üstünlüğü olan bir il. Bu vesileyle önümüzdeki yıl festivalimizi uluslararası yapmak için çalışıyoruz."

Animasyon sektörü dışındaki bir diğer önemli konunun oyun yazılımı sektörü olduğuna işaret eden Gerim, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 18-26 yaş aralığında 18 milyon oyun oynayan kitle var ve bu bireyler daha çok yabancı oyun yazılımlarına yöneliyor. Dolayısıyla biz bu kitleyi rahatlıkla sistemin içine çekebilir, bu alanda hizmet ve oyunlar yapabiliriz. Bu konuda BEBKA olarak bazı çalışmalar yaptık ve bazı amaçlar edindik."

Toplantıya kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, sektör temsilcileri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BEBKAEskişehirAnimasyon Merkezi
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