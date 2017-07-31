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Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:35
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Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve halen görevde bulunan emniyet mensubu 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirFETÖEmniyet Mensubu
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