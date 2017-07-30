Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Bunlar nereden çıkıyor görmemiz gerek

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye hizmet binası önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, kendisine yönelik saldırıya ilişkin, olayın bir rant kavgası olduğunu belirtti.

Rantın gelişememiş mahallelere ve oradaki kişilere imkan sağlaması gerektiğini ifade eden Büyükerşen, şunları söyledi:

"Bu doğan rantlardan kanunsuz şekilde yararlanmak isteyenler var. Bu kişilerin tombala işinden, haraç almaya kadar iş yaptıklarını daha yeni öğrendim. Bunların bana yaptığı saldırının hiçbir önemli yok. Önemli olan hepimizin, el birliği ile hangi partiden olursa olsun bu tür çeteleşme ve mafyalaşmanın önüne geçmek için tabloya bakmamız lazım. Bunlar nereden çıkıyorlar, baş gösteriyorlar görmemiz gerek."

Söz konusu yerin ruhsatının Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından iptal edildiğini bildiren Büyükerşen, Ataç'a da teşekkür etti.

Büyükerşen, kendisine "Korumasız niye geziyorsun?'' dendiğini, bu karşılık her zaman ''Beni Eskişehirliler koruyor'' karşılığını verdiğini anlatarak, "Gerek, Genel Başkan'ımız başta olmak üzere Başbakan, İçişleri Bakanı, bakanlar, Eskişehir Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Özellikle Başbakan bizzat aradı. Ona ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yumruk bütün Türkiye'ye vurulmuştur"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dileklerini Büyükerşen'e ilettiğini söyledi.

Bu tür olayların insanların huzurunu bozamayacağını belirten Torun, şunları kaydetti:

"Eskişehir bir Avrupa ve kültür kenti. Çocukların sokaklarda rahatça oynayabildiği, gençlerin gezebildiği bir üniversite kentidir. Hiç kimse Eskişehir'in huzurunu bozmaya çalışmasın. Buna güçleri yetmez. Çünkü buna Eskişehirliler izin vermez. Başkan'ımıza vurulan yumruk bütün Türkiye'ye vurulmuştur."